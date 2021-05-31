شكرا لقرائتكم خبر عن بيت الطاقة (ENERGYH) يكون نموذج سلبي -تحليل صباحي- 31-05-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم انخفض السهم بقوة خلال تداولات امس الاحد، حيث اغلق عند مستوى 40.30 فلس، وذلك بعدما استهل الجلسة مرتفعا عند مستوى 45 فلس، مكون بذلك نموذج "Bearish Engulfing" وهو من الشموع اليابانية العاكسة للاتجاه الصاعد، لذلك نتوقع ان يشهد السهم عمليات جني ارباح قد تهبط به لمستوى الدعم 33 فلس، شرط بقاء السهم اسفل مستوى 46 فلس.



ومن المتوقع ان يكون النطاق السعري خلال جلسة اليوم بين مستوى الدعم هو 36 فلس وبين مستوى المقاومة هو 43 فلس

الميل العام المتوقع اليوم: هابط