شكرا لقرائتكم خبر عن بيتك (KFH) يتداول في نطاق ضيق -تحليل صباحي- 31-05-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم مازال السهم يتداول في نطاق ضيق للغاية على المدى اليومي، حيث يواجه السهم حاليا مستوى المقاومة 750 فلس، في ظل ظهور اشارة بيع على مؤشر ماكد، مما يجعل الانظار تتجه لاسفل لمستوى الدعم الهام عند 710 فلس خلال الايام والاسابيع القادمة، شرط بقاء السهم اسفل مستوى 760 فلس.



ومن المتوقع ان يكون النطاق السعري خلال جلسة اليوم بين مستوى الدعم هو 741.0 فلس وبين مستوى المقاومة هو 748.0 فلس

الميل العام المتوقع اليوم: هابط