شكرا لقرائتكم خبر عن بيتك ريت (BAITAKREIT) يخترق متوسطه المتحرك -تحليل صباحي- 31-05-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم شهد السهم انخفاضا خلال جلسة امس الاحد، حيث اغلق عند مستوى 1070 فلس، لينزلق بذلك السهم اسفل متوسطه المتحرك لـ 20 يوم، مما يعد اشارة سلبية قد تهبط بالسهم لاسفل لمستويات قد تصل الى 1050 فلس، الا ان هذا السيناريو مرهون بعدم تجاوز السهم لمستوى 1077 فلس.



ومن المتوقع ان يكون النطاق السعري خلال جلسة اليوم بين مستوى الدعم هو 1,066.0 فلس وبين مستوى المقاومة هو 1,072.0 فلس

الميل العام المتوقع اليوم: هابط