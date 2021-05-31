شكرا لقرائتكم خبر عن مدار (MADAR) يواجه مقاومة قوية -تحليل صباحي- 31-05-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تحرك السهم لاسفل خلال جلسة امس الاحد، حيث اغلق عند مستوى 150 فلس، وذلك بعدما تلقى مقاومة عند مستوى 153 فلس، وبالنظر الى المؤشرات الفنية مثل مؤشر ماكد نلاحظ انطلاق اشارة بيع، لذلك نتوقع ان يشهد السهم عمليات جني ارباح قد تهبط به لمستوى الدعم 140 فلس كمستوى اول ثم 127 فلس كمستوى ثان، شرط بقاء السهم اسفل مستوى 155فلس



ومن المتوقع ان يكون النطاق السعري خلال جلسة اليوم بين مستوى الدعم هو 147 فلس وبين مستوى المقاومة هو 151 فلس

الميل العام المتوقع اليوم: هابط