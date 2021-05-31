شكرا لقرائتكم خبر عن وربة (WINS) يحقق خسائر كبيرة -تحليل صباحي- 31-05-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم انخفض السهم بقوة خلال تداولات امس الاحد، حيث اغلق عند مستوى 140 فلس وهو ادنى مستوى يصل اليه السهم خلال الجلسة، مصحوبا بانطلاق اشارة بيع على مؤشر القوة النسبية، مما نتوقع معه عمليات جني ارباح قد تهبط به لمستوى الدعم 130 فلس كمستوى اول ثم 110 فلس كمستوى ثان، شرط بقاء السهم اسفل مستوى 160 فلس.



ومن المتوقع ان يكون النطاق السعري خلال جلسة اليوم بين مستوى الدعم هو 131 فلس وبين مستوى المقاومة هو 147 فلس

الميل العام المتوقع اليوم: هابط