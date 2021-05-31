شكرا لقرائتكم خبر عن وطنية د ق (NIH) يصل لهدفه السعري المتوقع -تحليل صباحي- 31-05-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم لامس السهم هدفه السعري المتوقع عند مستوى 97 فلس، والذي يعد مستوى المقاومة الحالي، وهو ما دفع السهم لاسفل ليغلق امس الاحد عندمستوى 93.20 فلس، ونتوقع استمرار الانخفاض الحالي في عملية جني ارباح في الاجل القصير قد تصل بالسهم لمستوى الدعم 80 فلس، شرط بقاء السهم اسفل مستوى 100 فلس.



ومن المتوقع ان يكون النطاق السعري خلال جلسة اليوم بين مستوى الدعم هو 88.5 فلس وبين مستوى المقاومة هو 97.8 فلس

الميل العام المتوقع اليوم: هابط