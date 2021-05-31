شكرا لقرائتكم خبر عن القرين (ALQURAIN) يواصل سلسلة الانخفاض -تحليل صباحي- 31-05-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم واصل السهم الانخفاض في الاجل القصير ليغلق امس الاحد عند مستوى 382 فلس، وهو ادنى مستوى يصل اليه السهم منذ شهر يوليو من العام الماضي، لينزلق بذلك السهم اسفل القناة الصاعدة طويلة الأجل، مما يدفعنا بالقول بان السهم قد يشهد مزيدا من الانخفاض لمستويات قد تصل الى 365 فلس ثم 345 فلس كمستوى ثان، شرط بقاء السهم اسفل مستوى 410 فلس.



ومن المتوقع ان يكون النطاق السعري خلال جلسة اليوم بين مستوى الدعم هو 375 فلس وبين مستوى المقاومة هو 385 فلس

الميل العام المتوقع اليوم: هابط