شكرا لقرائتكم خبر عن حيات كوم (HAYATCOMM) يخترق القناة الصاعدة -تحليل صباحي- 31-05-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم واصل السهم تراجعه كما اشرنا في تقاريرنا السابقة، حيث اغلق عند مستوى 70.30 فلس، مخترقا بذلك القناة الصاعدة قصيرة الأجل، مما يعد اشارة سلبية، كما يفتح الباب امام السهم لمزيد من الانخفاض لمستويات قد تصل الى 66 فلس كمستوى اول ثم 60 فلس كمستوى ثان، شرط عدم تجاوز السهم لمستوى 73 ريال.



ومن المتوقع ان يكون النطاق السعري خلال جلسة اليوم بين مستوى الدعم وهو 69.2 وبين مستوى المقاومة هو 70.5 فلس

الميل العام المتوقع اليوم: هابط