شكرا لقرائتكم خبر عن المتحد (ALMUTAHED) يغلق منخفضا -تحليل صباحي- 31-05-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم عمق السهم من عمليات جني الارباح ليغلق امس الاحد عند مستوى 285 فلس، مخترقا بذلك مستوى الدعم السابق عند 286 ريال، وهو ما يعد اشارة سلبية، كما اخترق السهم الحد السفلي لمؤشر بولينجر باندز، مما يفتح الباب امام السهم لمزيد من الانخفاض لمستوى الدعم 275 ريال كمستوى اول، شرط بقاء السهم اسفل مستوى 293 ريال.



ومن المتوقع ان يكون النطاق السعري خلال جلسة اليوم بين مستوى الدعم هو 283.0 فلس وبين مستوى المقاومة هو 286.0 فلس

الميل العام المتوقع اليوم: هابط