شكرا لقرائتكم خبر عن المجموعة للرعاية الطبية (MCGS) يتجاوز متوسطه المتحرك -تحليل صباحي- 31-05-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تمكن السهم من الارتفاع خلال جلسة امس الاحد، حيث اغلق عند مستوى 9.398 ريال، لينجح بذلك في تجاوز المتوسطه المتحرك لـ 20 يوم، مما يجعل الانظار تتجه لاعلى لمستويات قد تصل الى 10 ريال كمستوى اول ثم 10.60 ريال خلال الايام والاسابيع القادمة.، الا ان هذا السيناريو مروهو بثبات السهم اعلى مستوى 9.10 ريال.



ومن المتوقع ان يكون النطاق السعري خلال جلسة اليوم بين مستوى الدعم وهو 9.17 وبين مستوى المقاومة هو 9.67 ريال

الميل العام المتوقع اليوم: صاعد