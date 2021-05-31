شكرا لقرائتكم خبر عن استقرار إيجابي للدولار الاسترالي أمام نظيره الدولار الأمريكي في أولى جلسات الأسبوع والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تذبذب الدولار الاسترالي في نطاق ضيق مائل نحو الارتفاع خلال الجلسة الآسيوية لنشهد ارتداده للجلسة الثانية من الأدنى له منذ الرابع من أيار/مايو، حينما اختبر الأدنى له منذ 14 من نيسان/أبريل أمام الدولار الأمريكي عقب التطورات والبيانات الاقتصادية التي تبعنها اليوم الاثنين عن الاقتصاد الاسترالي ووسط شح البيانات الاقتصادية في مطلع هذا الأسبوع من قبل الاقتصاد الأمريكي بسبب عطلة يوم الذكرى في الولايات المتحدة.

في تمام الساعة 05:04 صباحاً بتوقيت جرينتش ارتفع زوج الدولار الاسترالي مقابل الدولار الأمريكي 0.18% إلى مستويات 0.7724 مقارنة بمستويات الافتتاحية عند 0.7710 بعد أن حقق الزوج أعلى مستوى له خلال تداولات الجلسة عند 0.7729، بينما حقق الأدنى له عند 0.7712، ، مع العلم أن الزوج استهل تداولات الجلسة على فجوة سعرية هابطة بعد أن اختتم تداولات الأسبوع الماضي عند مستويات 0.7712.

هذا وقد تابعنا من قبل الاقتصاد الاسترالي كشف معهد ملبورن (MI) عن قراءة مؤشر مقياس التضخم والتي أظهرت انكماشاً 0.2% مقابل نمو 0.4% في نيسان/أبريل الماضي، وجاء ذلك قبل أن نشهد صدور قراءة مؤشر ائتمان القطاع الخاص والتي أظهرت تباطؤ النمو إلى 0.2% مقارنة بالقراءة السابقة لشهر آذار/مارس الماضي والتوقعات عند 0.4%. بينما أوضحت القراءة السنوية للمؤشر ذاته تسارع النمو إلى 1.3% مقابل 0.4%.