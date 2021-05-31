شكرا لقرائتكم خبر عن اتساع الثقة في الأعمال في نيوزيلندا خلال أيار/مايو والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم صدر عن الاقتصاد النيوزيلندي القراءة النهائية لمؤشر الثقة بالأعمال من قبل مجموعة استراليا ونيوزيلندا المصرفية والتي أوضحت تقلص الاتساع إلى ما قيمته 1.8 مقابل 7.0 في القراءة الأولية لشهر أيار/مايو الجاري، ومقارنة بالقراءة السابقة لشهر نيسان/أبريل الماضي والتي عكست آنذاك انكماش بما قيمته 2.0، ونود الإشارة، لكون الإحصائية تجرى مسح لنحو 1,500 شركة لتقيم النظرة الاقتصادية لعام مقبل.