شكرا لقرائتكم خبر عن تسارع نمو الإنتاج الصناعي في اليابان خلال نيسان/أبريل والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم صدر عن الاقتصاد الياباني القراءة الأولية للإنتاج الصناعي والتي أظهرت تسارع النمو إلى 2.5% مقابل 1.7% والتي عذلت من 2.2% في القراءة السابقة لشهر آذار/مارس الماضي، أقل من التوقعات التي أشارت لتسارع النمو إلى 4.0%، كما أوضحت القراءة الأولية السنوية للمؤشر ذاته تسارع النمو إلى 15.4% مقابل 3.4% في القراءة السنوية السابقة لشهر آذار/مارس، أعلى من التوقعات التي أشارت لتسارع النمو إلى 3.5%.