شكرا لقرائتكم خبر عن مؤشر الكويت الأول (BKP) يستهل الاسبوع مرتفعا -تحليل صباحي- 31-05-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم استهل المؤشر اولى جلسات الأسبوع الحالي مرتفعا، حيث اغلق امس الاحد عند مستوى 6738 نقطة، في ظل استمرار الضغوط السلبية على مؤشر استوكاستيك، مما يجعل الانظار تتجه لاسفل مرة اخرى للوصول لمستوى الدعم 6600 نقطة كمستوى اول، شرط بقاء المؤشر اسفل مستوى 6900 نقطة.

ومتوقع ان يكون النطاق السعري خلال اليوم الحالي بين مستوى الدعم هو 6,722 بينما مستوى المقاومة هو 6,761 نقطة