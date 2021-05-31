شكرا لقرائتكم خبر عن المؤشر العام لبورصة قطر (GNRI) ينخفض بشكل طفيف -تحليل صباحي- 31-05-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم انخفض المؤشر شكل طفيف اولى جلسات الأسبوع الحالي، حيث اغلق امس الاحد عند مستوى 10730 نقطة، مقتربا من مستوى الدعم الحالي عند 10700 نقطة، والذي نتوقع ان يساهم في دفع المؤشر لاعلى لمستوى المقاومة 11000 نقطة شرط عدم تجاوز المؤشر لمستوى 10600 نقطة.

ومتوقع ان يكون النطاق السعري خلال اليوم الحالي بين مستوى الدعم هو 10,713 بينما مستوى المقاومة هو 10,763 نقطة