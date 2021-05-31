شكرا لقرائتكم خبر عن 7 عوامل آمان لمنظومة تشغيل الغاز الطبيعي بالسيارات.. تعرف عليهم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - منظومة تشغيل الغاز الطبيعي بالسيارات آمنة جداً، وفيما يلي عوامل الآمان..

1 - مواسير الغاز والوصلات الخاصة تصنع من الصلب الخالي من اللحامات، والذي يرفع من درجة تحملها للضغوط المرتفعة وعدم وجود فرصة لتسريب الغاز من خلالها، ويتم تغطيتها بغطاء بلاستيكي لمنع تراكم شحنات الكهرباء الإستاتيكية

2 - صمام الغاز يقوم بمنع أي تدفق للغاز حال إيقاف المحرك أو تعطل السيارة.

3 - مفتاح التحويل ووحدة التحكم بالسيارة يتم من خلالهما تحويل تشغيل السيارة من غاز إلى بنزين اتوماتيكياً حال حدوث نفاذ للغاز الأمر الذي يحول دون التوقف المفاجئ للمحرك، والذي قد يسبب خلل في السيارة أثناء القيادة (نظام الحقن المتزامن)

4 - صمام الشحن يحتوي على صمام عدم رجوع لتأمين عملية تموين السيارة بالغاز بالمحطات وعدم حدوث تسرب منه عند الانتهاء من عملية التموين

5 - خراطيم التهوية تضمن إزاحة أي غاز متسرب من توصيلات الغاز جهة الاسطوانة إلى خارج السيارة وعدم السماح بتراكمه داخل شنطة السيارة.

6 - صمام الاسطوانة يسمح بتصريف الضغط الزائد سواء كان بسبب ارتفاع درجة الحرارة المحيطة بجسم الاسطوانة أو لارتفاع ضغط الغاز داخل الاسطوانة، عند تدفق الغاز خارج الاسطوانة بكميات كبيرة نتيجة كسر في ماسورة الغاز يغلق أوتوماتيكياً.

7 - خزان الغاز اسطوانة الغاز مصممة وفقاً للمواصفات والمعايير الدولية، حيث يتم تصنيعها وفقاً لمعايير أمان عالية، وتحت إشراف جهات تفتيش دولية فضلاً عن اجتيازها العديد من الاختبارات أثناء مراحل الإنتاج لضمان سلامتها بالسيارات وقدرتها على تحمل درجات الحرارة المرتفعة والصدمات التي قد تتعرض لها السيارة أثناء سيرها على الطرق.

كما تخضع اسطوانات الغاز لاختبارات فحص دورية لإعادة صلاحيتها كل ثلاث سنوات من خلال مركز الاختبار المعتمد بشركة غازتك، حيث يتم تعريضها لضغط مرتفع يعادل مرة ونصف ضغط التشغيل وفحص بأجهزة الموجات الصوتية للتأكد من سلامتها خلال فترة خدمتها بالسيارة.