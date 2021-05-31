شكرا لقرائتكم خبر عن شاكر يقلص من مكاسبه – تحليل صباحي – 31-05-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم بعد تسجيل سهم شاكر (1214) لأعلى سعر له في آخر جلساته عند 25.20، ارتد منه انخفاضاً ليقلص من مكاسبه، ويغلق على ارتفاع للجلسة الثانية على التوالي بنسبة بلغت 1.09% ليكسب السهم نحو 26 هللة، في ظل سيطرة الاتجاه الرئيسي الصاعد على المدى المتوسط بمحاذاة خط ميل، وبضغط إيجابي متواصل لتداولاته أعلى متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة، كما نلاحظ بدء ظهور تقاطع إيجابي بمؤشرات القوة النسبية.

لذلك نحن نتوقع المزيد من الصعود للسهم خلال تداولاته القادمة، ليستهدف مستوى المقاومة 26.67 استعداداً لمهاجمته.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين مستوى الدعم 22.00 ومستوى المقاومة 26.67.