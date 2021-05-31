شكرا لقرائتكم خبر عن مشاعر ريت يواصل الصعود بقوة – تحليل صباحي – 31-05-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفع سهم مشاعر ريت (4337) في آخر جلساته، ليحقق مكاسب جديدة بلغت نسبتها 5.07% ليكسب السهم نحو 56 هللة، وسط سيطرة تامة للاتجاه الرئيسي الصاعد على المدى المتوسط والقصير، مع استمرار الدعم الإيجابي لتداولاته أعلى متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة، وبتوارد الإشارات الإيجابية بمؤشرات القوة النسبية بالرغم من وصولها لمناطق شديدة التشبع بعمليات الشراء.

لهذا تشير توقعاتنا إلى استمرار ارتفاع السهم خلال تداولاته القادمة، طيلة استقراره أعلى مستوى 11.07، ليستهدف مستوى القماومة 12.30.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين مستوى الدعم 11.07 ومستوى المقاومة 12.30.