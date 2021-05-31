شكرا لقرائتكم خبر عن مدينة المعرفة يحلق عالياً – تحليل صباحي – 31-05-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم واصل سهم مدينة المعرفة (4310) الصعود في آخر جلساته، وسط سيطرة الاتجاه الرئيسي الصاعد على المدى المتوسط، مع استمرار الضغط الإيجابي لتداولاته أعلى متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة، ليحقق السهم مكاسب جديدة بلغت نسبتها 1.78% ليكسب السهم نحو 36 هللة، كما نلاحظ توارد الإشارات الإيجابية بمؤشرات القوة النسبية، بالرغم من وصولها لمناطق شديدة التشبع بعمليات الشراء.

لهذا تشير توقعاتنا إلى المزيد من الصعود للسهم خلال تداولاته القادمة، طيلة ثبات الدعم 19.04، ليستهدف أولى مستويات المقاومة عند 21.40.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين مستوى الدعم 19.54 ومستوى المقاومة 21.40.