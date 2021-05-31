شكرا لقرائتكم خبر عن العبد اللطيف يقفز ارتفاعاً – تحليل صباحي – 31-05-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم قفز سهم العبد اللطيف (2340) ارتفاعاً صانعاً فجوة سعريه، ليحقق مكاسب جديدة في آخر جلساته بنسبة بلغت 9.97% ليكسب السهم نحو 2.95 نقطة، في ظل سيطرة تامة للاتجاه الرئيسي الصاعد على المدى المتوسط والقصير، لينجح بارتفاعه الأخير في اختراق مستوى المقاومة الحالي 30.00، مدعوماً بتداولاته المستمرة أعلى متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة، كما نلاحظ عودة ظهور تقاطع إيجابي بمؤشرات القوة النسبية.

لهذا نحن نتوقع المزيد من الصعود للسهم خلال تداولاته القادمة، طيلة استقراره أعلى مستوى 30.00، ليستهدف مستوى المقاومة 36.40.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين مستوى الدعم 28.85 ومستوى المقاومة 36.40.