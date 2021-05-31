شكرا لقرائتكم خبر عن أرامكو السعودية يتعرض للضغط السلبي – تحليل صباحي – 31-05-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفع سهم أرامكو السعودية (2222) في آخر جلساته، ليحاول السهم بهذا الارتفاع تصريف البعض من خسائره الأخيرة، ليحقق مكاسب بلغت نسبتها 0.14% ليكسب السهم نحو 5 هللة فقط، وذلك وسط تأثر السهم بكسر خط اتجاه رئيسي صاعد في وقت سابق، كما هو موضح بالرسم البياني المرفق لفترة زمنية (يومية)، مع استمرار الضغط السلبي لتداولاته دون المتوسط المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة.

لذلك نحن نتوقع انخفاض السهم خلال تداولاته القادمة، خاصة في حالة كسره للدعم 35.30، ليستهدف بعدها مستوى الدعم 34.65.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين مستوى الدعم 35.00 ومستوى المقاومة 35.60.