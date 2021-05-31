شكرا لقرائتكم خبر عن كيمانول يستعد لمهاجمة مقاومة مهمة – تحليل صباحي – 31-05-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفع سهم كيمانول (2001) في آخر جلساته، ليستعد السهم بهذا الارتفاع مهاجمة مستوى المقاومة المهم 15.20، محققاً مكاسب جديدة بلغت نسبتها 2.32% ليكسب السهم نحو 34 هللة، وذلك وسط سيطرة الاتجاه الرئيسي الصاعد على المدى المتوسط بمحاذاة خط ميل، مع استمرار الدعم الإيجابي لتداولاته أعلى متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة، بالإضافة لتوارد الإشارات الإيجابية بمؤشرات القوة النسبية.

لهذا نحن نتوقع المزيد من الصعود للسهم خلال تداولاته القادمة، بشرط اختراقه أولاً لمستوى المقاومة 15.20، ليستهدف بعدها مستوى المقاومة 16.80.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين مستوى الدعم 14.58 ومستوى المقاومة 16.00.