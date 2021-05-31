شكرا لقرائتكم خبر عن أسمنت الشمالية محاط بالعلامات الإيجابية – تحليل صباحي – 31-05-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفع سهم أسمنت الشمالية (3004) بتداولاته الأخيرة على المستويات اللحظية، ليهاجم السهم مستوى المقاومة المهم 18.50، محققاً مكاسب في آخر جلساته بنسبة بلغت 3.10% ليكسب السهم نحو 56 هللة، في ظل سيطرة الاتجاه الرئيسي الصاعد على المدى المتوسط بمحاذاة خط ميل، مع تواصل الضغط الإيجابي لتداولاته أعلى متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة، بالإضافة لتوارد الإشارات الإيجابية بمؤشرات القوة النسبية.

لذلك نحن نتوقع المزيد من الصعود للسهم خلال تداولاته القادمة، خاصة في حالة اختراقه للمقاومة 18.50، ليستهدف بعدها مستوى المقاومة 19.73.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين مستوى الدعم 17.74 ومستوى المقاومة 19.30.