شكرا لقرائتكم خبر عن معادن يبدأ باستعادة تعافيه – تحليل صباحي – 31-05-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفع سهم معادن (1211) في آخر جلساته، ليحقق السهم مكاسب بلغت نسبتها 2.29% ليكسب السهم نحو 1.30 نقطة، في ظل سيطرة الاتجاه الرئيسي الصاعد على المدى القصير بمحاذاة خط ميل، مع تواصل الضغط الإيجابي لتداولاته أعلى متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة، بالإضافة لتوارد الإشارات الإيجابية بمؤشرات القوة النسبية.

لذلك تشير توقعاتنا إلى المزيد من الصعود للسهم خلال تداولاته القادمة، طيلة ثبات الدعم 56.00، ليستهدف مستوى المقاومة المحوري 60.00.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين مستوى الدعم 56.00 ومستوى المقاومة 60.00.