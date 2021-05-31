الاقتصاد

السعودي الفرنسي يستجمع قواه الإيجابية – تحليل صباحي – 31-05-2021

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دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تراجع سهم السعودي الفرنسي (1050) في آخر جلساته، وسط سيطرة الاتجاه الصاعد على المدى القصير بمحاذاة خط ميل، مع تواصل الضغط الإيجابي لتداولاته أعلى متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة، بالإضافة لتوارد الإشارات الإيجابية بمؤشرات القوة النسبية، ليسجل السهم خسائر بلغت نسبتها -0.28% ليخسر السهم نحو 10 هللة، ليجني السهم أرباح ارتفاعاته الأخيرة وليستجمع قواه الإيجابية التي قد تساعده في الحفاظ على صعوده.

 

لذلك نحن نرجح ارتفاع السهم خلال تداولاته القادمة، طيلة ثبات الدعم 35.20، ليستهدف أولى مستويات المقاومة عند 37.50.

 

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين مستوى الدعم 35.20 ومستوى المقاومة 37.50.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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