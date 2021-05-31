شكرا لقرائتكم خبر عن السعودي الفرنسي يستجمع قواه الإيجابية – تحليل صباحي – 31-05-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تراجع سهم السعودي الفرنسي (1050) في آخر جلساته، وسط سيطرة الاتجاه الصاعد على المدى القصير بمحاذاة خط ميل، مع تواصل الضغط الإيجابي لتداولاته أعلى متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة، بالإضافة لتوارد الإشارات الإيجابية بمؤشرات القوة النسبية، ليسجل السهم خسائر بلغت نسبتها -0.28% ليخسر السهم نحو 10 هللة، ليجني السهم أرباح ارتفاعاته الأخيرة وليستجمع قواه الإيجابية التي قد تساعده في الحفاظ على صعوده.

لذلك نحن نرجح ارتفاع السهم خلال تداولاته القادمة، طيلة ثبات الدعم 35.20، ليستهدف أولى مستويات المقاومة عند 37.50.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين مستوى الدعم 35.20 ومستوى المقاومة 37.50.