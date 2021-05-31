شكرا لقرائتكم خبر عن الخليج للتدريب يستجمع قواه الإيجابية – تحليل صباحي – 31-05-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تراجع سهم الخليج للتدريب (4290) بتداولاته الأخيرة على المستويات اللحظية، ليسجل السهم خسائر في آخر جلساته بنسبة بلغت -0.38% ليخسر السهم نحو 10 هللة، ليحاول اكتساب زخماً إيجابياً قد يساعده في الحفاظ على الاتجاه الرئيسي الصاعد بالمدى المتوسط والقصير، وبضغط إيجابي متواصل لتداولاته أعلى متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة، كما تتوارد الإشارات الإيجابية بمؤشرات القوة النسبية.

لهذا نحن نرجح ارتفاع السهم خلال تداولاته القادمة، طيلة ثبات الدعم 25.15، ليستهدف مستوى المقاومة المحوري 27.90.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين مستوى الدعم 25.15 ومستوى المقاومة 27.90.