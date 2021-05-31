شكرا لقرائتكم خبر عن الإنتاج الصناعي في كوريا الجنوبية يتراجع بـ 1.1% والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أظهرت بيانات اليوم، أن الإنتاج الصناعي لكوريا الجنوبية انخفض بأعلى معدل في 11 شهرا في شهر أبريل، حيث انخفض الإنتاج في صناعة الرقائق، رئيسيا بسبب ارتفاع تأثير القاعدة، حيث تراجع الإنتاج الصناعي بنسبة 1.1% في أبريل مقارنة بالشهر الذي سبقه، ما يعد نقطة تحول من ارتفاع بنسبة 0.9% على أساس شهري سُجلت في مارس، وفقا لبيانات من كوريا للإحصاء.

ويأتي التراجع في الإنتاج الصناعي مع تراجع الإنتاج في قطاع التصنيع، بسبب نقص الإنتاج في صناعة الرقائق، فيما انخفض الإنتاج في صناعة أشباه الموصلات بنسبة 10.8% على أساس شهري في أبريل.

وارتفعت مبيعات التجزئة التي تعد مقياسا للإنفاق الخاص الشهر الماضي، حيث توسعت أنشطة السكان الخارجية، وسط طقس دافئ وتخفيف قواعد التباعد الاجتماعي.

وأظهرت مبيعات التجزئة ارتفاعا بنسبة 2.3% عن الشهر السابق، مقارنة بارتفاع بنسبة 2.3% على أساس شهري في مارس، وفقا للمبيعات، فيما ارتفع الاستثمار في المرافق بنسبة 3.5% على أساس شهري في أبريل، بعد أن ظل ثابتا خلال الشهر السابق.