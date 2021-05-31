شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على أهم السلع والمنتجات التي استوردتها مصر من الخارج والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - رصدت بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، مجموعة من أهم الواردات المصرية من أهم 5 دول، حيث بلغت قيمة الواردات المصرية من أكبر خمس دول نحو 2 مليار و481 مليون و896 ألف دولار، بينما كانت الواردات المصرية نحو 2 مليار و506 مليون و99 ألف دولار في شهر فبراير عام 2020، بتراجع بلغ 24 مليون و203 ألف دولار.

وتشير البيانات الصادرة عن جهاز الإحصاء، إلى أن أهم الواردات المصرية من الصين كانت الآلات والأجهزة الكهربائية، والمراجل والسيارات والجرارات والدراجات، وبلغت قيمة واردات مصر من الصين نحو مليار و109 مليون دولار، بينما كانت 992 مليون و229 ألف دولار في شهر فبراير عام 2020، بزيادة بلغت 116 مليون و996 ألف دولار.

وكانت أهم الواردات المصرية من الولايات المتحدة الأمريكية الحبوب وأثمار زيتية ونباتات طبية وعلف، ووقود وزيوت معدنية، بالإضافة إلى الحديد والصلب – فولاذ، ومنتجات الصيدلة، وبلغت قيمة الواردات المصرية منها 485 مليون و170 ألف دولار في فبراير الماضي، مقابل 358 مليون و210 ألف دولار في نفس الشهر عام 2020، بزيادة بلغت 126 مليون و960 ألف دولار.

أما بالنسبة للواردات المصرية من المملكة العربية السعودية، فكان أهمها الوقود وزيوت معدنية ولدائن ومصنوعاتها ومنتجات كيماوية عضوية وألومنيوم ومصنوعاته وأخيرا الآلات والأجهزة الكهربائية وأجزاؤها، وبلغت الواردات المصرية منها نحو 342 مليون و453 ألف دولار، مقابل 523 مليون و992 ألف دولار خلال فترة المقارنة، بتراجع بلغ 181 مليون و539 ألف دولار، بينما كانت أهم الواردات المصرية من ألمانيا السيارات والجرارات والدراجات وأجزاؤها، والمراجل والآلات ومنتجات الصيدلة واللدائن ومصنوعاتها ومنتجات كيماوية متنوعة، وبلغت قيمة وارداتها نحو 305 مليون و272 ألف دولار في فبراير الماضي، مقابل 326 مليون و988 ألف دولار في نفس الشهر عام 2020، بتراجع بلغ 21 مليون و716 ألف دولار.

وكانت واردات الحبوب في صدارة السلع التي تم استيراداها من روسيا يليها قاطرات وعربات وأجهزة إشارة وشحوم وزيوت وشموع نباتية وحيوانية وخشب ومصنوعاته وفحم خشبي وأخيرا الحديد والصلب – فولاذ، وبلغت قيمة الواردات المصرية منها 239 مليون و776 ألف دولار، مقابل 304 مليون و680 ألف دولار خلال فترة المقارنة، بتراجع بلغ 64 مليون و904 ألف دولار.