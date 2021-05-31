شكرا لقرائتكم خبر عن أسعار السكر الأبيض تتراجع لـ447.03 دولارا للطن ليهبط للشهر الثانى على التوالي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تراجع سعر طن السكر الأبيض المكرر خلال شهر أبريل 2021 ليسجل 447.03 دولار مقابل 451.44 دولار خلال مارس 2021، بنسبة انخفاض بلغت 0.97 %، وفق الأسعار العالمية، في حين سجل الطن خلال فبراير من العام الجارى 469.94 دولار، ليواصل السكر تراجعه للشهر الثاني على التوالي.

في ذات السياق، سجل سعر السكر الخام 358.03 دولار للطن خلال شهر أبريل 2021 مقابل 348.55 دولار للطن خلال مارس 2021 ، في حين سجلت الأسعار خلال فبراير الماضي مستويات 374.12 للطن.

وكان وزير التموين على المصيلحي، أكد أنه يجرى إعداد تقارير دائمة بالأرصدة الخاصة بالسلع الاستراتيجية، وهي: "القمح والسكر والأرز واللحوم والدواجن وغيرها من السلع الاستراتيجية"، متابعا: "وفرنا حتى الآن 85% من احتياجات التموين قبل ميعاد صرفه، وهذا العام سنقلل من استيراد القمح بسبب وفرة المحصول".

وفيما يخص السكر، أوضح الوزير، أن مصر تستهلك 3.2 مليون طن سكر في العام، وبنهاية عام 2022 سيتم إعلان الاكتفاء الذاتي من السكر في مصر، وذلك بسبب مصنع السكر في المنيا والخطة القومية لرفع كفاءة المصانع الأخرى، وخلال شهرين سنرى النتائج، مردفا: "بعد إعلان الاكتفاء الذاتي سنصدر السكر للأشقاء في السودان أو ليبيا أو الأردن وأي حد محتاجه، وذلك بسبب زيادة مساحة الأرض الزراعية من البنجر، والذى وصل إلى 675 ألف فدان من البنجر وأيضا 250 – 300 ألف فدان من قصب السكر".