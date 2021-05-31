شكرا لقرائتكم خبر عن عادل المصري: صندوق الطوارئ يشترط سداد مديونية المنشآت قبل 10 يونيو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ناشدت غرفة المنشآت والمطاعم السياحية برئاسة عادل المصرى، رئيس مجلس إدارة الغرفة، أعضائها بضرورة سرعة تسديد المديونيات المستحقة عليها لصالح صندوق الطوارئ التابع لوزارة القوى العاملة قبل يوم 10 يونيو المقبل، حيث اشترط الصندوق على كافة المنشآت السياحية والفندقية الحاصلة إعانات لعمالها سداد حصتها بالصندوق قبل الموعد المحدد، حتى لا تُحرم من صرف الدفعتين ( السادسة والسابعة ) من إعانات الطوارئ للعاملين بالقطاع السياحى.

وقال عادل المصرى، رئيس غرفة المنشآت والمطاعم السياحية، إن الغرفة قد تلقت خطاباً من صندوق الطوارئ، أكد فيه موافقة مجلس إدارته بجلسته المنعقدة بتاريخ 23 مايو الجارى على صرف الدفعتين (السادسة والسابعة) من إعانات الطوارئ للعاملين بالقطاع السياحى.

وأكد رئيس غرفة المنشآت والمطاعم السياحية، أن الصندوق قد منح الغرف السياحية مهلة من الفترة من 13 إلى 29 يونيو المقبل لتلقى طلبات أعضائها لصرف الدفعتين ( السادسة والسابعة )، ليتم إرسالها مجمعة إلى إتحاد الغرف السياحية واشترط الصندوق ضرورة سداد المنشآت للمديونية قبل يوم 10 يونيو المقبل وإلا تعرضت المنشأة لعدم الصرف.

وأشار المصرى إلى الصندوق، أكد أنه سيتم صرف الإعانتين بعد تحديد موعدهما فى دفعة واحدة، مضيفا أن الصندوق يستمر في صرف الإعانات الاستثنائية للعاملين بالقطاع السياحي طالما استمرت أزمة الركود السياحي، لافتاً إلى أن مجلس الوزراء وافق على الاستمرار في صرف تلك الإعانات خلال اجتماعه قبل أسبوعين، وذلك نظرا للظروف الصعبة التي يمر بها العاملين بالقطاع السياحي منذ بدء جائحة كورونا.