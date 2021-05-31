شكرا لقرائتكم خبر عن مناولة 7.9 مليون طن بضائع بموانئ الشرقية في فبراير والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - ناولت موانئ الشرقية الأربع نحو 7.9 مليون طن خلال شهر فبراير2021 ، فيما تصدر ميناء الملك فهد الصناعي بالجبيل موانئ المملكة على الخليج العربي في حجم البضاعة المناولة، مستحوذًا على 53.7%، بينما جاء ميناء الملك عبدالعزيز في الدمام ثانيًا باستحواذ

28.9 %، وحل ميناء الجبيل التجاري ثالثًا، وجاء ميناء رأس الخير رابعًا من حجم الطنيات المناولة خلال الشهر.

ميناء الجبيل

ووفقًا للمؤشر الإحصائي الصادر من الهيئة العامة للموانئ «موانئ»، تصدّر ميناء الملك فهد الصناعي بالجبيل موانئ الشرقية في إجمالي طنيات البضائع المناولة خلال شهر فبراير لعام 2021، إذ بلغ إجمالي طنيات البضائع المناولة في الميناء 4.25 مليون طن، وشملت تلك البضائع المناولة بضائع سائبة صلبة تشمل الحبوب والسكر والحديد والفحم والإسمنت والكبريت، بالإضافة إلى بضائع سائبة سائلة تحتوي على الزيوت النباتية والحيوانية، ومنتجات بترولية مكررة، ومنتجات بتروكيماوية سائلة، وغاز طبيعي، كما استقبل الميناء 136 سفينة خلال فبراير.

ميناء الدمام

ووفقًا لـ«موانئ»، جاء ميناء الملك عبدالعزيز بالدمام ثاني موانئ الشرقية في إجمالي البضائع المناولة خلال فبراير من العام الحالي، بإجمالي 2.29 مليون طن، بنسبة تراجع بلغت 15.4%، مقارنة بالفترة نفسها من العام السابق، التي بلغ حجم المناولة فيها 2.71 مليون طن، بينما بلغت طنيات الحاويات المناولة 1.5 مليون حاوية، في حين بلغ عدد الحاويات في ميناء الملك عبدالعزيز بالدمام 143.923 حاوية، وبلغ عدد السفن المفرغة والمُحملة شهريًا 115 سفينة، بأكثر من 10.6 ألف عربة.

ميناء الجبيل التجاري

وجاء ميناء الجبيل التجاري في المرتبة الثالثة بين موانئ الشرقية، والذي يتميّز بدعمه النشاط الاقتصادي في المنطقة الشرقية، وقربه من مراكز الإنتاج، مساعدًا في خفض تكاليف البضائع الواردة والصادرة ونقلها إلى الأسواق العالمية بكفاءة عالية، وذلك في إطار جهود الهيئة العامة للموانئ «موانئ» نحو تعزيز خدمات الموانئ السعودية، ورفع مستوى قدرتها التشغيلية واللوجيستية تحقيقًا لرؤية المملكة 2030، وأوضحت الإحصائية أنه خلال فبراير بلغ حجم البضائع المناولة 867.2 ألف طن، كما بلغ عدد الحاويات القياسية 46.492 حاوية قياسية، وبلغ عدد السفن التي وصلت إلى ميناء الجبيل التجاري خلال الشهر 65 سفينة.

ميناء رأس الخير

وحلّ ميناء رأس الخير رابع موانئ الشرقية من حيث حجم البضائع المناولة بأكثر من 493 ألف طن تمت مناولتها من خلال 21 سفينة خلال فبراير من العام الحالي، ويقع الميناء في مدينة رأس الخير على بُعد 60 كم من مدينة الجبيل الصناعية، ويوجد بها حاليًا عدد من مصانع الفوسفات والألومنيوم والمرافق الضرورية لأعمال الإنتاج والتجهيزات الأساسية اللازمة.