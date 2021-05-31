كشفت الأحداث الأخيرة التي اندلعت في العراق على خلفية التظاهرات التي جرت في بغداد وبعض مدن الجنوب للمطالبة بمحاسبة قتلة نشطاء و«ثوار تشرين» - الحراك الشعبي الذي انطلق في أكتوبر 2019 ضد منظومة الفساد، تحت شعار «من قتلني؟»- عن صورة صادمة في المشهد العراقي عنوانها الأبرز هو وجود دولة داخل الدولة مغايرة تماماً لكل ما يقال عن الهيبة والسيادة.

«ثوار تشرين» الذين جاؤوا للتظاهر في بغداد بهدف الضغط لإعادة فتح ملف قتلة نشطائهم على أمل القصاص من هؤلاء القتلة ووضع حد للاغتيالات السياسية، وجدوا القتل بانتظارهم مجدداً، ما شكل استفزازاً للحكومة التي تعتبر نفسها نتاجاً للحراك الشعبي، وإن ظهرت غالباً ضعيفة ومترددة في فتح هذا الملف رغم ما تملكه من معلومات دقيقة وبالأسماء عن الأشخاص والجهات التي تقف وراء عمليات الاغتيال، خوفاً من الانجرار إلى صراع داخلي يمكن أن يهدد النظام السياسي القائم برمته.

غير أن جريمة ساحة التحرير الجديدة، وضعت الحكومة أمام خيارين: إما مواجهة انفجار الغضب الشعبي على نحو قد يطيح بها وبمصداقيتها ويلحقها بالحكومات السابقة، وارتباطاً بذلك يؤكد عدم قدرتها على توفير بيئة آمنة لإجراء الانتخابات التشريعية المقبلة، أو الدخول في مواجهة لطالما كانت مؤجلة مع السلاح المنفلت ومن كانت تسميهم بالخارجين عن القانون، والذين هم في حقيقة الأمر ليسوا سوى فصائل ميليشاوية تابعة لبعض أجنحة «الحشد الشعبي» الذي سبق وأن منح غطاء رسمياً باعتباره جزءاً من أجهزة الدولة ومؤسساتها.

الحكومة اختارت المواجهة، على ما يبدو، ودخلت في أول اختبار جدّي لإثبات هيبتها مع اعتقال قيادي في «الحشد» متهم بالتورط في الاغتيالات، وأشير إلى وجود أدلة وشكاوى مقدمة بحقه إلى القضاء، وتجمع نذر مواجهة على أبواب «المنطقة الخضراء» في بغداد، وهي مقر الحكومة والسفارات والدوائر الرسمية، كادت أن تتحول إلى صدام مسلح في شوارع بغداد، لولا الوساطات والضغوط الهائلة التي منعت الانفجار في اللحظات الأخيرة.

ولم يكن صدفة، في هذا التوقيت، أن تعلن لجنة تقصي الحقائق بشأن قتلة المتظاهرين، عن بدء التحقيق مع عشرات الضباط والمنتسبين في الجيش والقوات الأمنية يشتبه في تورطهم في عمليات القتل. هذه المواجهة انجلت عملياً عن فوز بالنقاط لحكومة الكاظمي التي حظيت بدعم الرئاسات العراقية الأربع والتوافق على تأكيد هيبة الدولة وحقها في إنهاء ظاهرة السلاح المنفلت وضبط الخارجين عن القانون، لكنها انجلت أيضاً عن انقسام داخل البيت الطائفي الواحد، ما بين تحالف «الفتح» الذي يدعم «الحشد الشعبي» والكتل السياسية الأخرى التي رفضت خرق الدستور ووقفت إلى جانب الحكومة في تكريس هيبة الدولة الواحدة.

السؤال الأهم كيف يمكن استعادة هيبة الدولة بوجود دولة موازية، لها جيشها وأسلحتها وأجهزتها ومؤسساتها الخاصة، ولها ولاءاتها الخارجية؟، ما يشكل تهديداً دائماً للدولة العراقية، ويتناقض مع مبدأ المواطنة والوطن، الذي يحمل لواءه الحراك الشعبي ويدفع ثمنه من دماء أبنائه بينما يراد لقتلتهم أن يبقوا مجهولي الهوية.

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