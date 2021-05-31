شكرا لقرائتكم خبر عن 10 معلومات عن المشروع القومى لتأهيل الترع والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - مشروع “تبطين الترع” أحد أهم المشروعات القومية التي تُنفذ في الوقت الجاري ويمثل آحد أركان خطة الدولة الطموحة لتعظيم الاستفادة من المياه وتوفير الاحتياجات المطلوبة لكل القطاعات بشكلٍ عام وللقطاع الزراعي بشكلٍ خاص، حيث تستهدف الدولة في الوقت الحالي تحسين حالة الرى فى مساحة مليون فدان فى مجال الزراعة.

بالانفو جراف نرصد أهم 10 معلومات عن المشروع القومى لتاهيل وتبطين الترع.

1- تأهيل 7 آلاف كيلو متر من الترع.

2- 12.1 مليار جنيه لاستكمال المرحلة الاولى من المشروع القومى لتاهيل وتبطين الترع خلال 2021/2022.

3- 17.5 مليار جنيه إجمالي ما تم تخصيصه منذ العام المالي 2020/2021 وحتى نهاية يونيو.

4- يساعد المشروع على توفير فرص عمل وأراضي زراعية مكتسبة.

5- يحقق العدالة وفي توزيع المياه.

6- توفير نحو 5 مليارات متر مكعب مياه سنويًا.

7- يبلغ إجمالى أطوال الترع التى يستهدفها المشروع (20) ألف كم على مستوى المحافظات على مرحلتين.

8- أطوال ترع المرحلة الأولى (7000) كم تنتهى منتصف عام 2022.

9- تكلفة المشروع 68 مليار جنيه على مستوى محافظات الجمهورية.

10- سيتم الانتهاء من تنفيذ المشروع عام 2024.