شكرا لقرائتكم خبر عن 10 معلومات عن المشروع القومى لتأهيل الترع والان مع تفاصيل الخبر
بالانفو جراف نرصد أهم 10 معلومات عن المشروع القومى لتاهيل وتبطين الترع.
1- تأهيل 7 آلاف كيلو متر من الترع.
2- 12.1 مليار جنيه لاستكمال المرحلة الاولى من المشروع القومى لتاهيل وتبطين الترع خلال 2021/2022.
3- 17.5 مليار جنيه إجمالي ما تم تخصيصه منذ العام المالي 2020/2021 وحتى نهاية يونيو.
4- يساعد المشروع على توفير فرص عمل وأراضي زراعية مكتسبة.
5- يحقق العدالة وفي توزيع المياه.
6- توفير نحو 5 مليارات متر مكعب مياه سنويًا.
7- يبلغ إجمالى أطوال الترع التى يستهدفها المشروع (20) ألف كم على مستوى المحافظات على مرحلتين.
8- أطوال ترع المرحلة الأولى (7000) كم تنتهى منتصف عام 2022.
9- تكلفة المشروع 68 مليار جنيه على مستوى محافظات الجمهورية.
10- سيتم الانتهاء من تنفيذ المشروع عام 2024.