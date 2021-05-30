شكرا لقرائتكم خبر عن 1.67 مليون سائح دولي زوار دبي منذ بداية العام والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي: أنور داود

استقبلت فنادق دبي خلال الفترة ما بين يناير وإبريل 2021، نحو 1.67 مليون سائح دولي، حسب ما أظهرته بيانات دائرة السياحة والتسويق التجاري في دبي (دبي للسياحة).

ووفقاً للبيانات الرسمية، فإن القطاع الفندقي في دبي، استقبل أكثر من 410 آلاف سائح دولي خلال إبريل/نيسان 2021، في ظل استمرار فرض القيود على السفر الدولي في العديد من الأسواق السياحية المهمة.

نمو الإشغال الفندقي

وبحسب البيانات، فقد ارتفع متوسط الإشغال الفندقي في دبي إلى 63% في إبريل 2011، مدعوماً بالأداء القوي لمنشآت الشقق الفندقية المتوسطة التي سجلت إشغالاً مرتفعاً بنسبة 82%، ثم الشقق الفندقية الفخمة بنسبة 74%. وسجلت الفنادق من فئات 1 حتى 3 نجوم إشغالاً مرتفعاً بنسبة 65%، ثم الفنادق من فئة 4 نجوم بنسبة 61%، تليها الفنادق من فئة 5 نجوم بنسبة 55%.

وسجل متوسط إقامة السياح الدوليين ارتفاعاً بنسبة 31% إلى 5.1 ليلة في 2021، مقارنة مع 3.9 ليلة في 2020، ليرتفع عدد الغرف الفندقية المحجوزة خلال الأشهر الأربعة الأولى من العام الجاري بنسبة 13.4% إلى 9.47 مليون ليلة، مقارنة مع 8.35 مليون ليلة في الفترة المقابلة من عام 2020.

تراجع الأسعار

وأظهرت البيانات تراجع معدل السعر اليومي للغرفة الفندقية إلى 424 درهماً، مقارنة مع 401 درهم في 2020، ليتراجع متوسط العائد على الغرفة الفندقية المتوفرة إلى 252 درهماً، مقارنة مع 264 درهماً في 2020.

الطاقة الاستيعابية للفنادق

وعلى صعيد بيانات المعروض الفندقي، ارتفعت الطاقة الاستيعابية للمنشآت الفندقية في دبي هامشياً لتصل إلى 128012 غرفة فندقية بنهاية إبريل 2021، بينما ارتفع عدد المنشآت الفندقية لتصل إلى 714 منشأة فندقية.

وتوزعت الطاقة الاستيعابية على 133 فندقاً من فئة 5 نجوم تضم 44209 غرف، إضافة إلى 164 فندقاً من فئة 4 نجوم تضم 36187 غرفة، و230 فندقاً من فئة 1 حتى 3 نجوم تضم 23441 غرفة.

أما الشقق الفندقية المتوسطة فبلغ عددها 110 منشآت تضم 12902 غرفة، ثم 77 منشأة شقق فندقية فاخرة تضم 11273 شقة.

الهند أكبر الأسواق

وحافظت الهند على صدارة قائمة الأسواق المصدرة لزوار دبي خلال الربع الأول من العام الجاري بنحو 390 ألف زائر، ثم جاءت روسيا في المركز الثاني بنحو 144 ألف زائر، ثم فرنسا ب62 ألف زائر، ثم الولايات المتحدة الأمريكية ب 54 ألف زائر، ثم باكستان بنحو 51 ألف زائر، ثم مصر ب 49 ألف زائر، ثم المملكة المتحدة 46 ألف زائر، ثم أوكرانيا ب 45 ألف زائر، وكازاخستان 43 ألف زائر، وألمانيا 42 ألف زائر.

وجاءت إثيوبيا في المركز الحادي عشر ب37 ألف زائر، ثم السودان 35 ألف زائر، ثم سلطنة عمان ب30 ألف زائر، ثم الصين ب30 ألف زائر، ثم نيبال 22 ألف زائر، ثم أوزبكستان 22 ألف زائر، ثم أوغندا 21 ألف زائر، ثم الأردن 20 ألف زائر، ثم نيجيريا 18 ألف زائر، ثم هولندا 18 ألف زائر.

جنوب آسيا في الصدارة

وأظهرت بيانات «سياحة دبي» أن جنوب آسيا حلت في المركز الأول من حيث أكبر المناطق الجغرافية المصدرة للسياح إلى دبي، بعد أن استحوذت على 29% من إجمالي الزوار، ثم روسيا ورابطة الدول المستقلة (أوروبا الشرقية) بنسبة 21%، ثم أوروبا الغربية 17%، تلتها منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا 11%، ثم إفريقيا 9%، والأمريكيتين 5%، ودول شمال وجنوب شرق آسيا 4%، ودول مجلس التعاون الخليجي 3%، وأخيراً 1% لمنطقة أستراليا.