شكرا لقرائتكم خبر عن مواصلات الإمارات تطلق تطبيق «أركاني» والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي:”الخليج 365”

في إطار الجهود المتواصلة لاستكمال التحول الرقمي في الشركة، ومواصلة الارتقاء ببيئة العمل؛ أطلقت مواصلات الإمارات التطبيق الذكي «أركاني» والذي يتيح خدمات متكاملة لمواردها البشرية من جميع المستويات الإدارية والفئات الوظيفية، بما يعزز تبني ودمج التقنيات الذكية في الأعمال الإدارية اليومية والعمل المؤسسي.

وأكدت فريال توكل، الرئيس التنفيذي بالإنابة لمواصلات الإمارات، أن تطبيق «أركاني» الذكي يمثل الإضافة الأحدث على نظام «أركاني» الإلكتروني القائم حالياً، وبإطلاقه صارت خدمات «أركاني» متاحة الآن للموظفين عبر هواتفهم الذكية أو أجهزتهم اللوحية المحمولة من أي مكان وفي أي وقت، الأمر الذي يعبر عن التزام الشركة بمواكبة التحول الرقمي الذكي في الدولة.