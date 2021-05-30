شكرا لقرائتكم خبر عن بحث دور تكنولوجيا توربينات الغاز في خفض الكربون والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي:”الخليج 365”

نظمت وزارة الطاقة والبنية التحتية ضمن سلسة مبادرة «مشاريع ملهمة لطاقة مستدامة»، 3 ورش عمل افتراضية تحت عنوان «تكنولوجيا توربينات الغاز: نظرة عميقة على خارطة طريق الكفاءة وإزالة الكربون» بالتعاون مع جنرال إلكتريك (GE) وبحضور المهندس شريف العلماء وكيل وزارة الطاقة والبنية التحتية لشؤون الطاقة والبترول، والمهندس يوسف أل علي الوكيل المساعد لقطاع الكهرباء والمياه وطاقة المستقبل، ونخبة من الأكاديميين وذوي اختصاص وممثلين عن القطاع الخاص، إضافة إلى طلبة الجامعات.

وفي مستهل كلمته رحب المهندس شريف العلماء بالحضور، مؤكداً أن دولة الإمارات تولي بشكل عام ووزارة الطاقة والبنية التحتية بشكل خاص تطوير قطاع الطاقة اهتماماً كبيراً من خلال تنويع مصادر الطاقة وتبني أحدث التطورات التكنولوجية التي تم التوصل إليها.