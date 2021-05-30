شكرا لقرائتكم خبر عن اتصالات متسارعة في لبنان لكسر الحلقة الحكومية المفرغة والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - بيروت: ”الخليج 365”

تتسارع الاتصالات في لبنان في محاولة لكسر الحلقة الحكومية المفرغة، مع تلمّس جدية مختلفة في المساعي الحاصلة وجهد للحسم، لكن في الوقت نفسه تظهر ملامح تململ في أجواء رئيس الحكومة المكلف سعد الحريري مما تعتبره مصادره «تهميشاً لدور رئاسة الحكومة»، فيما أكد البطريرك الماروني بشارة الراعي، أمس الأحد، أن الجماعة السياسية الحاكمة في لبنان أعلنت فشلها بنفسها، في حين يلتقي بابا الفاتيكان ممثلين عن مسيحيي لبنان في الأول من يوليو المقبل.

لا تقدم نهائياً

وبالنظر إلى تراكم العقبات، فإن بصيص الضوء في نهاية النفق لم يظهر بعد، وتؤشر عدم عودة الحريري من خارج لبنان إلى عدم وجود أي تقدم نهائي، على الرغم من أن عودته قد لا تعني مباشرة اختتام المساعي، فهو لم يحسم خياراته بخصوص تقديم تشكيلة جديدة للرئيس ميشال عون حسبما تقول مصادره.

أما في مقر الرئاسة الثانية، فتؤكد أوساط رئيس مجلس النواب نبيه بري، أنه يبذل قصارى جهده لتأمين الأرضية الصالحة لتشكيل الحكومة، وهو ينتظر عودة الحريري ليبدأ البحث الجدي معه لحل عقدة الوزيرين المسيحيين، إما من خلال طرح مجموعة أسماء يختار منها عون اسماً ويختار الحريري الآخر، أو أن يتم اختيار الاسمين من قبل البطريرك بشارة بطرس الراعي بالاتفاق مع بري.

قوة الدفع

وأعربت مصادر الحريري عن استيائها من الطريقة التي تدار بها الأمور، ورأت أن فيها تهميشاً لدور الرئاسة الثالثة. ولفتت إلى موقف الحريري الرافض للانتقاص من صلاحياته، والموقع الذي يمثله والمكفول دستورياً.

وقالت لو كان الحريري في وارد التنازل لكانت تشكلت الحكومة منذ اللقاء الأول مع عون. وبشكل عام، يفترض أن تحسم التوجهات الحكومية خلال أيام وتفرز الخيط الأبيض من الأسود.

وقف التهريب

من جانب آخر، حيا ​البطريرك الراعي​، في عظته الأسبوعية​ «القوى الجديدة المنتفضة على المحاصصة والفساد والمحسوبيات والخيارات الخاطئة والتقصير في تحمل المسؤولية»، معتبراً أنه «على هذه القوى الجديدة يُبنى لبنان، لا على جماعة سياسية غير قادرة على تأليف حكومة، ولا حتى على تأمين دواء ورغيف وكهرباء ومحروقات، فأعلنت هي بنفسها فشلها».