شكرا لقرائتكم خبر عن المري والسفير الفرنسي يبحثان التعاون والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي:”الخليج 365”

استقبل الفريق عبدالله خليفة المري، القائد العام لشرطة دبي، كزافييه شاتيل، السفير الفرنسي لدى الدولة، بحضور اللواء خبير خليل إبراهيم المنصوري، مساعد القائد العام لشؤون البحث الجنائي، والعميد أحمد محمد رفيع مساعد القائد العام لشؤون الإدارة بالوكالة، وعدد من الضباط، وذلك لبحث سبل تعزيز التعاون المشترك بين الجانبين في المجال الأمني، ومناقشة المواضيع ذات الاهتمام المشترك، والاطلاع على تقنيات شرطة دبي الحديثة في مجال تعزيز الأمن والأمان.

ورحب الفريق المري بالسفير الفرنسي في أول زيارة له لشرطة دبي منذ توليه المنصب، مؤكداً عمق علاقات التعاون بين البلدين، وحرص القيادة الرشيدة على تطوير هذه العلاقات للوصول بها إلى شراكات استراتيجية في مختلف القطاعات.

واصطحب الفريق المري، كزافييه شاتيل والوفد المرافق إلى إدارة مركز القيادة والسيطرة في الإدارة العامة للعمليات، حيث اطلع على أحدث الخدمات والمبادرات التي تعزز الأمن والأمان في الإمارة.

وزار كزافييه شاتيل والوفد المرافق له مختبر الابتكار في شرطة دبي.

عقب ذلك، توجه عبد الله خليفة المري، وكزافييه شاتيل إلى مركز شرطة المرقبات الذي يعد أول مركز شرطة تقليدي يتحول إلى مركز شرطة دبي ذكي، ويقدم خدماته إلى الجمهور بطريقة ذكية.