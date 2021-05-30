شكرا لقرائتكم خبر عن إطلاق مبادرة خدمة «مسار» في مقر شرطة الشارقة والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - الشارقة:”الخليج 365”

شهِد العميد عبدالله مبارك بن عامر نائب القائد العام لشرطة الشارقة، صباح الأحد إطلاق القيادة لخدمة «مسار»، الخاصة بنقل الموظفين والزوار وكبار السن من الضيوف من المواقف الخارجية إلى مباني القيادة بمركبة كهربائية، وذلك بحضور العميد عارف حسن الشريف مدير عام الموارد والخدمات المساندة، والعميد أحمد حاجي السركال مدير عام العمليات الشرطية، وعدد من كبار الضباط، وذوي الاختصاص في شرطة الشارقة.

وأكد العميد بن عامر أن إطلاق خدمة «مسار» يأتي ضمن المبادرات التي تحرص القيادة على إيجادها في سبيل إسعاد العاملين والمتعاملين، بما يتوافق مع نهجها الساعي لرفع مستوى السعادة وتعزيز جودة الحياة لدى الموظفين، خاصة وأن الخدمة تحقق الكثير من الفوائد المرجوة التي تصب في هذا الاتجاه، خاصة وأنها جاءت بالتزامن مع فصل الصيف الذي تصل فيه درجات الحرارة لمستويات عالية، كما تسهم في رفع الكفاءة ومستوى أداء الموظفين.