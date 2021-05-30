شكرا لقرائتكم خبر عن ضاحي خلفان يشيد بتبني المواهب والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي:”الخليج 365”

أشاد الفريق ضاحي خلفان تميم، نائب رئيس الشرطة والأمن العام في دبي، رئيس مجلس إدارة جمعية الإمارات لرعاية الموهوبين، بالمؤسسات والهيئات الوطنية في الدولة التي أبدت استعدادها التام لتبني الأفكار الإبداعية ورعاية المواهب من أبناء الوطن، مؤكداً أن الدولة تزخر بالعديد من الأبناء الموهوبين الذين يحتاجون إلى رعايتهم وتبني أفكارهم الإبداعية.جاء ذلك خلال الاجتماع الثاني لمجلس إدارة جمعية الإمارات لرعاية الموهوبين، للعام الجاري 2021، والذي جرى عن بعد، برئاسة الفريق ضاحي خلفان تميم، وحضور الدكتور منصور العور نائب رئيس الجمعية، ومنيرة صفر، أمينة السر العام، والدكتور سيف الجابري، والدكتور شافع النيادي، ومحمد الشحي.

وتم خلال الاجتماع عرض محضر الاجتماع السابق، والموافقة عليه من قبل رئيس وأعضاء المجلس، إضافة إلى مناقشة توقيع مذكرة تفاهم مع مجلس أبحاث التكنولوجيا المتطورة في مدينة مصدر في أبوظبي، وذلك للاستفادة من الفرص العلمية المتاحة لتبني الأفكار الإبداعية والابتكارية للطلبة الموهوبين.