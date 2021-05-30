شكرا لقرائتكم خبر عن أخبار البورصة اليوم الأحد 30-5-2021 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تنوعت أخبار البورصة المصرية، خلال جلسة تداول اليوم الأحد 30-5-2021، وجاءت أبرزها إنهاء البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الأحد، بداية جلسات الأسبوع، بارتفاع جماعي للمؤشرات مدفوعة بعمليات شراء من المتعاملين المصريين والعرب، وسط أحجام تداول مرتفعة، وربح رأس المال السوقي 3.5 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 655.945 مليار جنيه.

إيقاف تداول 32 شركةأعلنت إدارة البورصة المصرية، إيقاف التداول على 32 سهمًا لمدة 10 دقائق لتجاوزها نسبة الـ5% صعوداً أو هبوطاً خلال جلسة تداول اليوم الأحد، وهم: بلتون المالية القابضة، رواد السياحة-رواد، شارم دريمز للاستثمار السياحي، شمال الصعيد للتنمية والإنتاج الزراعي (نيوداب)، الشمس للإسكان والتعمير، المصرية لمدينة الإنتاج الإعلامي، الإسماعيلية الوطنية للصناعات الغذائية، العبور للاستثمار العقاري، العربية للخزف-سيراميكا ريماس، وادي كوم امبو لاستصلاح الأراضي، سبأ الدولية للأدوية والصناعات الكيماوية، زهراء المعادي للاستثمار والتعمير، القاهرة للإسكان والتعمير، جلاكسو سميثكلاين، ممفيس للأدوية والصناعات الكيماوية، المصرية لتطوير صناعة البناء (ليفت سلاب مصر)، القناة للتوكيلات الملاحية، ليسيكو مصر، الخليجية الكندية للاستثمار العقاري العربي، المصرية العربية (ثمار) لتداول الأوراق المالية. إيقاف تداول 32 شركةأعلنت إدارة البورصة المصرية، إيقاف التداول على 32 سهمًا لمدة 10 دقائق لتجاوزها نسبة الـ5% صعوداً أو هبوطاً خلال جلسة تداول اليوم الأحد، وهم: بلتون المالية القابضة، رواد السياحة-رواد، شارم دريمز للاستثمار السياحي، شمال الصعيد للتنمية والإنتاج الزراعي (نيوداب)، الشمس للإسكان والتعمير، المصرية لمدينة الإنتاج الإعلامي، الإسماعيلية الوطنية للصناعات الغذائية، العبور للاستثمار العقاري، العربية للخزف-سيراميكا ريماس، وادي كوم امبو لاستصلاح الأراضي، سبأ الدولية للأدوية والصناعات الكيماوية، زهراء المعادي للاستثمار والتعمير، القاهرة للإسكان والتعمير، جلاكسو سميثكلاين، ممفيس للأدوية والصناعات الكيماوية، المصرية لتطوير صناعة البناء (ليفت سلاب مصر)، القناة للتوكيلات الملاحية، ليسيكو مصر، الخليجية الكندية للاستثمار العقاري العربي، المصرية العربية (ثمار) لتداول الأوراق المالية.

كما تم إيقاف تداول أسهم؛ غاز مصر، الشرقية الوطنية للأمن الغذائي، بايونيرز القابضة للاستثمارات المالية، مرسى مرسى علم للتنمية السياحية، سي أي كابيتال القابضة للاستثمارات المالية، مصرف أبو ظبي الإسلامي-مصر، المجموعة المصرية العقارية، الغربية الإسلامية للتنمية العمرانية، البويات والصناعات الكيماوية-باكين، مطاحن ومخابز شمال القاهرة، راية القابضة للاستثمارات المالية، اكرو مصر للشدات والسقالات المعدنية.

البورصة تربح 3.5 مليار جنيهأنهت البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الأحد، بداية جلسات الأسبوع، بارتفاع جماعي للمؤشرات مدفوعة بعمليات شراء من المتعاملين المصريين والعرب، وسط أحجام تداول مرتفعة، وربح رأس المال السوقي 3.5 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 655.945 مليار جنيه. البورصة تربح 3.5 مليار جنيهأنهت البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الأحد، بداية جلسات الأسبوع، بارتفاع جماعي للمؤشرات مدفوعة بعمليات شراء من المتعاملين المصريين والعرب، وسط أحجام تداول مرتفعة، وربح رأس المال السوقي 3.5 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 655.945 مليار جنيه.

وبلغ حجم التداول على الأسهم 694 مليون ورقة مالية بقيمة 1.4 مليار جنيه، عبر تنفيذ 51.8 ألف عملية لعدد 189 شركة، وسجلت تعاملات المصريين 92.38% من إجمالي التعاملات، بينما استحوذ الأجانب على نسبة 3.4%، والعرب على 4.21% خلال جلسة تداول اليوم، واستحوذت المؤسسات على 16.49% من المعاملات فى البورصة، وكانت باقى المعاملات من نصيب الأفراد بنسبة 83.5%.

ومالت صافي تعاملات المؤسسات المصرية والعربية والأجنبية للبيع بقيمة 45 مليون جنيه، 5.2 مليون جنيه، 30.9 مليون جنيه، على التوالي، فيما مالت صافي تعاملات الأفراد المصريين والعرب والأجانب للشراء بقيمة 69.7 مليون جنيه، 10.7 مليون جنيه، 804.7 ألف جنيه، على التوالي.

وارتفع مؤشر "إيجى إكس 30" بنسبة 0.58%، ليغلق عند مستوى 10301 نقطة، وصعد مؤشر "إيجى إكس 50" بنسبة 1.54% ليغلق عند مستوى 2195 نقطة، وقفز مؤشر "إيجى إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.29% ليغلق عند مستوى 12731 نقطة، وزاد مؤشر "إيجى إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 1.3% ليغلق عند مستوى 4013 نقطة.

كما ارتفع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجى إكس 70 متساوى الأوزان" بنسبة 1.85% ليغلق عند مستوى 2266 نقطة، وصعد مؤشر "إيجى إكس 100 متساوى الأوزان"، بنسبة 1.57% ليغلق عند مستوى 3199 نقطة، ونزل مؤشر بورصة النيل بنسبة 0.71% ليغلق عند مستوى 1235 نقطة.

وصعدت أسهم 94 شركة مقيدة بالبورصة فى ختام التعاملات، وانخفضت أسهم 58 شركة، ولم تتغير مستويات 37 شركة.

تعاملات الداخليينتباينت تعاملات الداخليين والمساهمين الرئيسيين والمجموعات المرتبطة بهم خلال جلسة تداول يوم الخميس الماضي، إذ باع مجلس إدارة شركتي الشرقية الوطنية للأمن الغذائي، راية القابضة للاستثمارات المالية، 500 ألف سهم، 20 ألف سهم، على التوالي، كما باعت مجموعة مرتبطة بشركتي الدولية للمحاصيل الزراعية، العربية لمنتجات الألبان "آراب ديري-باندا"، 15 ألف سهم، 100 ألف سهم، على التوالي، فيما اشترت مجموعة مرتبطة بشركة المنصورة للدواجن 9400 سهم، كما اشترى مجلس إدارة شركتي المصرية للمنتجعات السياحية، البدر للبلاستيك، 940 ألف سهم، 39460 سهم، على التوالي. تعاملات الداخليينتباينت تعاملات الداخليين والمساهمين الرئيسيين والمجموعات المرتبطة بهم خلال جلسة تداول يوم الخميس الماضي، إذ باع مجلس إدارة شركتي الشرقية الوطنية للأمن الغذائي، راية القابضة للاستثمارات المالية، 500 ألف سهم، 20 ألف سهم، على التوالي، كما باعت مجموعة مرتبطة بشركتي الدولية للمحاصيل الزراعية، العربية لمنتجات الألبان "آراب ديري-باندا"، 15 ألف سهم، 100 ألف سهم، على التوالي، فيما اشترت مجموعة مرتبطة بشركة المنصورة للدواجن 9400 سهم، كما اشترى مجلس إدارة شركتي المصرية للمنتجعات السياحية، البدر للبلاستيك، 940 ألف سهم، 39460 سهم، على التوالي.





نتائج الأعمالأعلنت عدد من الشركات المدرجة بالبورصة المصرية، نتائج أعمالها خلال الفترة الماضية، وحققت شركة النساجون الشرقيون للسجاد خلال الفترة المنتهية في 31 مارس عام 2021، وبلغت قيمة المبيعات خلال تلك الفترة 2.763 مليار جنيه مقارنة بمبلغ 2.268 مليار جنيه بزيادة قدرها 495 مليون جنيه بنسبة 21.8%، وبلغ مجمل الربح المحقق خلال الفترة 481 مليون جنيه مقارنة بمبلغ 282 مليون جنيه بزيادة قدرها 199 مليون جنيه بنسبة 70.6%، كما بلغ صافي الربح المحقق خلال الفترة 343 مليون جنيه مقارنة بمبلغ 198 مليون جنيه بزيادة قدرها 145 مليون جنيه بنسبة 73.4%.

أعلنت شركة ممفيس للأدوية والصناعات الكيماوية، تحقيق إيرادات نشاط عن الفترة المنتهية في 30 أبريل عام 2021، وبلغ 453.94 مليون جنيه مقابل 413.02 مليون جنيه عن نفس الفترة من العام السابق بنسبة نمو قدرها 9.9%، وبلغت الربحية نحو 34.18 مليون جنيه مقابل ربح قدره 5.2 مليون جنيه عن نفس الفترة من العام السابق، بنسبة نمو 558%.

كما أعلنت شركة مصر لصناعة الكيماويات، تحقيق نتائج أعمال خلال الفترة المالية من 1 يوليو عام 2020 حتى 30 أبريل عام 2021، وأظهرت القوائم المالية صافي ربح عن الفترة المالية بمبلغ قدره 117.63 مليون جنيه مقابل صافي ربح بمبلغ 39.484 مليون جنيه عن الفترة المماثلة من العام السابقة ومقابل صافي ربح بمبلغ 63.003 مليون جنيه مستهدف عن الفترة المالية.





فوري أعلنت شركة فوري لتكنولوجيا البنوك والمدفوعات الإلكترونية، تغطية الاكتتاب على المرحلة الثانية من زيادة الرأسمال بإجمالي عدد 763.6 ألف سهم وتمثل نسبة 0.09% من رأس المال بعدد 382.36 مرة.