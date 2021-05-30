شكرا لقرائتكم خبر عن مصادر: تصدير 12 شحنة غاز من دمياط منذ إعادة التشغيل وشحنة أخري الأسبوع الجاري والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشفت مصادرمسئولة بقطاع البترول، عن تجهيز شحنة غاز طبيعى مسال للتصدير من مصنع إسالة الغاز بدمياط، خلال الأسبوع الجاري.

وأضافت المصادر، فى تصريحات خاصة لـ"الخليج 365"، أنه تم تصدير نحو 12 شحنة غاز مسال منذ بدء تشغيل المصنع خلال شهر فبراير الماضي وحتي الآن.

يذكر أنه خلال شهر مارس 2021، كان قد تم الإعلان عن بدء سريان صفقة تضم أكثر من 40 اتفاقية، والتى تشمل تسوية جميع المطالبات بين مصر وكل من الشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية (إيجاس)، وشركة يونيون فينوسا للغاز (UFG) والشركة الإسبانية المصرية للغاز (سيجاس)، ضمان استئناف الإنتاج فى مصنع إسالة الغاز الطبيعى بدمياط التابع لشركة سيجاس، وزيادة طاقة إيجاس على الإسالة فى المصنع وإمتلاك كل من إيجاس والهيئة المصرية العامة للبترول 50% من أسهم سيجاس، مع امتلاك إينى نسبة الـ50% المتبقية ومن خلال هذه الصفقة، ستقوم مصر وإيجاس بتسوية النزاعات السابقة، والتى نشأت منذ حوالى ثمانى سنوات مع كل من UFG وSEGAS، بالإضافة إلى أنها تعزز مكانة مصر كمركز إقليمى للغاز، من خلال زيادة طاقة إسالة الغاز الطبيعى المصرى الذى يتعدى الطلب المحلى أو الغاز المنتج من دول أخرى، والتى قد ترغب فى الاستفادة من البنية التحتية الرائدة فى مصر.