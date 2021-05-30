شكرا لقرائتكم خبر عن أسعار الأسهم بالبورصة المصرية اليوم الأحد 30-5-2021 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ينشر ”الخليج 365” أسعار أسهم أكبر 5 شركات حققت ارتفاعًا، وأسعار أسهم أكثر 5 شركات انخفاضًا، بالبورصة المصرية فى ختام تعاملات اليوم الأحد 30-5-2021، وجاءت أبرزها إنهاء البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الأحد، بداية جلسات الأسبوع، بارتفاع جماعي للمؤشرات مدفوعة بعمليات شراء من المتعاملين المصريين والعرب، وسط أحجام تداول مرتفعة، وربح رأس المال السوقي 3.5 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 655.945 مليار جنيه.

إيقاف تداول 32 شركةأعلنت إدارة البورصة المصرية، إيقاف التداول على 32 سهمًا لمدة 10 دقائق لتجاوزها نسبة الـ5% صعوداً أو هبوطاً خلال جلسة تداول اليوم الأحد، وهم: بلتون المالية القابضة، رواد السياحة-رواد، شارم دريمز للاستثمار السياحي، شمال الصعيد للتنمية والإنتاج الزراعي (نيوداب)، الشمس للإسكان والتعمير، المصرية لمدينة الإنتاج الإعلامي، الإسماعيلية الوطنية للصناعات الغذائية، العبور للاستثمار العقاري، العربية للخزف-سيراميكا ريماس، وادي كوم امبو لاستصلاح الأراضي، سبأ الدولية للأدوية والصناعات الكيماوية، زهراء المعادي للاستثمار والتعمير، القاهرة للإسكان والتعمير، جلاكسو سميثكلاين، ممفيس للأدوية والصناعات الكيماوية، المصرية لتطوير صناعة البناء (ليفت سلاب مصر)، القناة للتوكيلات الملاحية، ليسيكو مصر، الخليجية الكندية للاستثمار العقاري العربي، المصرية العربية (ثمار) لتداول الأوراق المالية. إيقاف تداول 32 شركةأعلنت إدارة البورصة المصرية، إيقاف التداول على 32 سهمًا لمدة 10 دقائق لتجاوزها نسبة الـ5% صعوداً أو هبوطاً خلال جلسة تداول اليوم الأحد، وهم: بلتون المالية القابضة، رواد السياحة-رواد، شارم دريمز للاستثمار السياحي، شمال الصعيد للتنمية والإنتاج الزراعي (نيوداب)، الشمس للإسكان والتعمير، المصرية لمدينة الإنتاج الإعلامي، الإسماعيلية الوطنية للصناعات الغذائية، العبور للاستثمار العقاري، العربية للخزف-سيراميكا ريماس، وادي كوم امبو لاستصلاح الأراضي، سبأ الدولية للأدوية والصناعات الكيماوية، زهراء المعادي للاستثمار والتعمير، القاهرة للإسكان والتعمير، جلاكسو سميثكلاين، ممفيس للأدوية والصناعات الكيماوية، المصرية لتطوير صناعة البناء (ليفت سلاب مصر)، القناة للتوكيلات الملاحية، ليسيكو مصر، الخليجية الكندية للاستثمار العقاري العربي، المصرية العربية (ثمار) لتداول الأوراق المالية.

كما تم إيقاف تداول أسهم؛ غاز مصر، الشرقية الوطنية للأمن الغذائي، بايونيرز القابضة للاستثمارات المالية، مرسى مرسى علم للتنمية السياحية، سي أي كابيتال القابضة للاستثمارات المالية، مصرف أبو ظبي الإسلامي-مصر، المجموعة المصرية العقارية، الغربية الإسلامية للتنمية العمرانية، البويات والصناعات الكيماوية-باكين، مطاحن ومخابز شمال القاهرة، راية القابضة للاستثمارات المالية، اكرو مصر للشدات والسقالات المعدنية.

البورصة تربح 3.5 مليار جنيهأنهت البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الأحد، بداية جلسات الأسبوع، بارتفاع جماعي للمؤشرات مدفوعة بعمليات شراء من المتعاملين المصريين والعرب، وسط أحجام تداول مرتفعة، وربح رأس المال السوقي 3.5 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 655.945 مليار جنيه. البورصة تربح 3.5 مليار جنيهأنهت البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الأحد، بداية جلسات الأسبوع، بارتفاع جماعي للمؤشرات مدفوعة بعمليات شراء من المتعاملين المصريين والعرب، وسط أحجام تداول مرتفعة، وربح رأس المال السوقي 3.5 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 655.945 مليار جنيه.

وبلغ حجم التداول على الأسهم 694 مليون ورقة مالية بقيمة 1.4 مليار جنيه، عبر تنفيذ 51.8 ألف عملية لعدد 189 شركة، وسجلت تعاملات المصريين 92.38% من إجمالي التعاملات، بينما استحوذ الأجانب على نسبة 3.4%، والعرب على 4.21% خلال جلسة تداول اليوم، واستحوذت المؤسسات على 16.49% من المعاملات فى البورصة، وكانت باقى المعاملات من نصيب الأفراد بنسبة 83.5%.

ومالت صافي تعاملات المؤسسات المصرية والعربية والأجنبية للبيع بقيمة 45 مليون جنيه، 5.2 مليون جنيه، 30.9 مليون جنيه، على التوالي، فيما مالت صافي تعاملات الأفراد المصريين والعرب والأجانب للشراء بقيمة 69.7 مليون جنيه، 10.7 مليون جنيه، 804.7 ألف جنيه، على التوالي.

وارتفع مؤشر "إيجى إكس 30" بنسبة 0.58%، ليغلق عند مستوى 10301 نقطة، وصعد مؤشر "إيجى إكس 50" بنسبة 1.54% ليغلق عند مستوى 2195 نقطة، وقفز مؤشر "إيجى إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.29% ليغلق عند مستوى 12731 نقطة، وزاد مؤشر "إيجى إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 1.3% ليغلق عند مستوى 4013 نقطة.

كما ارتفع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجى إكس 70 متساوى الأوزان" بنسبة 1.85% ليغلق عند مستوى 2266 نقطة، وصعد مؤشر "إيجى إكس 100 متساوى الأوزان"، بنسبة 1.57% ليغلق عند مستوى 3199 نقطة، ونزل مؤشر بورصة النيل بنسبة 0.71% ليغلق عند مستوى 1235 نقطة.

وصعدت أسهم 94 شركة مقيدة بالبورصة فى ختام التعاملات، وانخفضت أسهم 58 شركة، ولم تتغير مستويات 37 شركة.



وضمت الأسهم المرتفعة: وضمت الأسهم المرتفعة:

- الحديد والصلب للمناجم والمحاجر بسعر إغلاق 1.815 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 418.57%.

- بلتون المالية القابضة بسعر إغلاق 3.540 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 17.22%.

- رواد السياحة-رواد بسعر إغلاق 19.560 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 13.13%.

- شارم دريمز للاستثمار السياحي بسعر إغلاق 6.480 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 9.83%.

- وادي كوم امبو لاستصلاح الأراضي بسعر إغلاق 51.780 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 9.26%.





وضمت الأسهم المتراجعة:

- الشرقية الوطنية للأمن الغذائي بسعر إغلاق 1.262 جنيه بنسبة تراجع بلغت 6.52%.

- الغربية الإسلامية للتنمية العمرانية بسعر إغلاق 19.250 جنيه بنسبة تراجع بلغت 5.50%.

- راية القابضة للاستثمارات المالية بسعر إغلاق 3.130 جنيه بنسبة تراجع بلغت 5.44%.

- مطاحن ومخابز شمال القاهرة بسعر إغلاق 23.890 جنيه بنسبة تراجع بلغت 5.20%.

- الحديد والصلب المصرية بسعر إغلاق 3.040 جنيه بنسبة تراجع بلغت 5%.