شكرا لقرائتكم خبر عن «الراجحي»: نحرص على استمرارية الشراكة مع القطاع الخاص والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - • نمتلك كوادر وطنية بشرية مميزة في شتى القطاعات والأنشطة

• لدينا مسارات خاصة بتوطين القطاعات والأنشطة والمهن التخصصية

عقد وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية المهندس أحمد بن سليمان الراجحي اليوم عبر تقنية الاتصال المرئي, لقاءً مع أعضاء اللجنة الوطنية للترفيه والتسلية, بحضور عدد من المسؤولين.

وشهد اللقاء استعراض "إستراتيجية الوزارة لسوق العمل" التي تهدف إلى إحداث إصلاحات جـذرية في سوق العمل بشقيه العام والخاص, وبعض المنجزات التي حققتها خلال الفترة الماضية.

وأكد المهندس الراجحي حرص منظومة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية على استمرارية الشراكة الراسخة مع القطاع الخاص ومجلس الغرف السعودية في جميع قرارات الوزارة ومبادراتها المتعلقة بسوق العمل، منوهًا إلى ضرورة العمل المشترك والاستماع إلى الآراء والمقترحات ورسم التوجهات المستقبلية معًا، مشيرًا إلى وجود العديد من المستهدفات التي أسهمت في نمو وتوسع أعمال وأنشطة القطاع الخاص خلال الفترة الماضية.

وأضاف: "اليوم لدينا كوادر وطنية بشرية مميزة من أبناء وبنات الوطن تعمل في شتى القطاعات والأنشطة، كما أن لدينا مسارات خاصة بتوطين القطاعات والأنشطة والمهن التخصصية بالإضافة إلى التوطين المناطقي الذي يعتمد على الميزة النسبية لكل منطقة، وأنا أؤمن بأن أبناء هذا الوطن وبناته سيبدعون في التنمية الوطنية وتحقيق رؤية المملكة 2030".

ويأتي هذا اللقاء ضمن خطط الوزارة لتعزيز العلاقة مع القطاع الخاص، وتحقيق مستهدفات إستراتيجية سوق العمل ورؤية المملكة نحو خلق سوق تنافسي عالمي.