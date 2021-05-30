شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الاتصالات: إطلاق خدمات حكومية جديدة على منصة مصر الرقمية الشهر المقبل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف الدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، عن طرح حزمة خدمات جديدة على منصة مصر الرقمية الشهر المقبل ضمنها خدمات للتأمينات و الإسكان، مشيرا إلى تجاوز عدد من سجلوا على المنصة بنجاح أكثر من 2 مليون مواطن في فترة وجيزة من طرح المنصة تجريبيا.

وأشار الوزير، في تصريحات خاصة لليوم السابع الى اطلاق ما يقرب من 8 حزم للخدمات الرقمية عبر المنصة تندرج تحتها نحو 60 خدمة حكومية رقمية، مشيرا إلى أن الوزارة تسعى إلى زيادة هذه الخدمات في دفعات متتالية لتزيد عن 170 خدمة حتى نهاية العام، ونستهدف الوصول إلى 250 خدمة خلال العام القادم بتكلفة 3 مليارات جنيه، مشيرا إلى جاهزية 300 مكتب بريد لتقديم خدمات مصر الرقمية.

وتعد خدمات التموين و التوثيق الأكثر طلبا علي منصة مصر الرقمية، مثل تفعيل بطاقة التموين، استعلام عن سريان محرر مميكن، إصدار بدل تالف وفاقد لبطاقة التموين، وغيرها من الخدمات الجماهيرية التي تحرص الدولة على تقديمها أولا عبر المنصة الحكومية.

ولإنشاء حساب علي منصة مصر الرقمية يحتاج لعشر خطوات بسيطة، وهي الدخول علي موقع بوابة مصر الرقمية ، يليها الدخول إلى حسابي ثم اختار إنشاء حساب جديد، والذي يحتاج الى تسجيل بيانات الرقم القومي ورقم المصنع المدون أسفل صورتك الشخصية بالبطاقة واسم الأم، ثم تسجيل رقم الهاتف المحمول المسجل باسمك لدى إحدى شركات الاتصالات، ثم يستقبل المستخدم رسالة تفعيل الحساب على رقم الهاتف الذي قام بتسجيله، وعلى المستخدم تفعيل الكود المكون من 6 أرقام بالرسالة الموجودة على هاتفه، يليها تسجيل كلمة المرور الخاصة به والتي يجب ألا تقل عن 8 حروف وأرقام بالغة الإنجليزية بدون مسافات، منهم حرف كبير وأخر صغير وأرقام أو رموز، ثم سجل البريد الإلكتروني الخاص بك، وادخل رقم الهاتف الذي سجلته وكلمة المرور.

ويتم الاشتراك بالمنصة عبر إنشاء حساب ويمكن للمستخدم معرفة رسوم أى خدمة غير مجانية عن طريق الضغط على "الشروط والأحكام" الموجودة فى بداية كل خدمة، علماً بأن الرسوم قد تختلف من خدمة إلى أخرى، و تتوافر طرق مختلفة للوصول إلى الخدمات، وهى كالتالى: البحث عن الخدمة المطلوبة باستخدام خاصية البحث الموجودة دائمًا على اليسار أعلى الموقع، ويوجد خدمات مقترحة فى الصفحة الرئيسية يتم اقتراحها على المستخدم بناءً على استخدامه للموقع، وإن لم تجد الخدمة المطلوبة عن طريق الطرق السابقة، يمكنه استخدام دليل الخدمات وتصفّح حسب الفئة.

وإذا كانت الخدمة المطلوبة تتطلب توقيع المستخدم أو تواجده الشخصى فعليه التوجه للجهة الحكومية التابع لها الخدمة لإتمام الطلب، مثل خدمة إصدار توكيل، كذلك يجب على المواطن الحضور للتأكد من الأهلية والتحقق من الشخصيات، ويمكن معرفة إذا كانت الخدمة تتطلب وجوده من عدمه، من خلال الضغط على "الشروط والأحكام" قبل البدء فى طلب الخدمة.

ويتم توضيح الوقت فى خلال نهاية الخطوات لكل خدمة، يوجد خدمة مجانية لإرسال الرسائل النصية أو الإشعارات من خلال التطبيق عند استكمال الطلب، كذلك فإن الاستغناء عن المستندات الورقية هو هدف بوابة مصر الرقمية، ولكن بعض الخدمات قد تحتاج إلى مستندات ورقية لاستكمالها، ويمكن للمستخدم معرفة إذا كانت الخدمة تتطلب مستندات ورقية أم لا، من خلال الضغط على "الشروط والأحكام" قبل البدء فى طلب الخدمة.

كما تطبق البوابة معايير أمنية مشددة لحماية سرية وسلامة البيانات الشخصية عند نقلها أو تخزينها أو معالجتها، ومن إحدى هذه معايير الأمنية هى تقنية بروتوكول نقل النص التشعبى الآمن أو ما يدعى HTTPS.

وتم تصميم هذه البوابة لتتناسب مع أحجام الشاشات المختلفة، مثل: الهواتف الذكية والأجهزة اللوحية وأجهزة الكمبيوتر المكتبية وأجهزة التلفاز وجميع أنواع المتصفحات.

ومشروع مصر الرقمية يتميز عن غيره من المحاولات السابقة للدولة لميكنة الخدمات الحكومية، حيث تتوافر الإرادة السياسية من أجل تقديم الخدمات للمواطنين بسهولة ويسر، علاوة على المتابعة الدورية من الرئيس شخصيًا لكافة تفاصيل المشروع، وتوجيهه الدائم بسرعة تنفيذ المشروع بأعلى معايير الجودة والكفاءة، كما يتوافر للمشروع الدعم المالى والفنى من الحكومة، والتى خصصت مليارات لتمويل المشروع، وتنفيذ خطط توصيل الربط بين الجهات الحكومية وإعداد قاعدة بيانات تحت إشراف وزير الاتصالات، علاوة على رغبة شعبية فى ضرورة تغيير مستوى أداء الخدمات.