شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس "غاز تك": توفير 10 محطات متنقلة لتموين السيارات بالغاز قريبا .. لايف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال المهندس عبد الفتاح فرحات رئيس شركة غازتك إحدى شركات قطاع البترول ، إن المحطة المتنقلة لتموين السيارات والمركبات بالغاز الطبيعى المضغوط تعد الأولى في مصر والشرق الأوسط، مشيرا إلى أن المحطة لديها قدرة لتموين 500 سيارة كل 12 ساعة ترتفع إلى 1000 سيارة يوميا مع إعادة الملء.

وأضاف المهندس عبد الفتاح فرحات في "لايف الخليج 365" إلى وجود متابعة مستمرة وتوجيهات من المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية بخصوص نشر محطات الغاز الطبيعي للسيارات سواء الثابتة أو المتنقلة لتقديم الخدمة لكل المواطنين بكل أنحاء مصر.

وأشار رئيس شركة غازتك، إلى أنه خلال الفترة القادمة سيتم توفير 10 محطات متنقلة جديدة لنشرها بعدد من المناطق المختلفة، موضحا أن المحطة لديها قدرات على نقل وتخزين كميات من الغاز تصل إلى 5000 متر مكعب يجعلها قابلة أيضا للاستخدام في إمداد المنشآت الصناعية والتجارية وكذلك في حالات الطوارئ والصيانة لشبكات ومحطات الغاز.