اتفاقية تسهيلات ائتمانية لدعم صادرات المنتجات السعودية للعراق

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ووقع الاتفاقية في العاصمة الأردنية عمان، الرئيس التنفيذي للصندوق السعودي للتنمية، سلطان المرشد، ورئيس مجلس إدارة مجموعة (كابيتال بنك)، باسم السالم بحضور كبار الموظفين من الجانبين.
وبموجب الاتفاقية، سيمنح الصندوق السعودي للتنمية لمصرف الأهلي العراقي خطا تمويليا دوارا بقيمة 10 ملايين دولار لاستيراد سلع وخدمات متنوعة ذات منشأ سعودي لصالح عملاء المصرف من الشركات المستوردة لها، وبنسبة تمويل 100% من قيمتها، مع تسهيل فترة سداد تصل لغاية 36 شهرا بحسب نوع المستوردات وطبيعة العملية.
وقال المرشد «تاتي هذه الاتفاقية ضمن ما تم تخصيصه من حكومة المملكة لدعم مشاريع إعادة الإعمار والتنمية في العراق، بما يتجاوز مبلغ 1.5 مليار دولار».
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