شكرا لقرائتكم خبر 2.1 مليار قيمة مشاريع تنموية في الشرقية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - دشن أمير المنطقة الشرقية سعود بن نايف في الإمارة أمس، بحضور وزير البيئة والمياه والزراعة المهندس عبدالرحمن الفضلي، مشروعات تنموية بالمنطقة، كما أسس إلى مشروعات أخرى.

وأشار الأمير سعود بن نايف إلى أن هذه المشروعات تسهم في توفير الخدمة وتطبيق مفهوم جودة الحياة، منوها بما تقدمه القيادة الحكيمة من دعم واهتمام بأهالي المنطقة وسائر أرجاء الوطن خدمة للمواطنين.

وشملت المشروعات 24 مشروعا بتكلفة 2,1 مليار ريال، منها مشروعات لخدمات المياه بقيمة 881,707,598 ريالا، لمدينة الدمام ومحافظات حفر الباطن والأحساء والقطيف والخفجي وقرية العليا والنعيرية ورأس تنورة والجبيل والخبر.

وقدم وزير البيئة والمياه والزراعة شكره لأمير المنطقة على دعمه لمشاريع الوزارة في المنطقة وتذليل ما يعترضها من صعوبات، مبينا أن هذه المشاريع الكبيرة ستساهم في خدمة المواطن المقيم في هذه المنطقة.

وكان أمير الشرقية استقبل وزير البيئة والمياه والزراعة وتناول اللقاء بحث المشاريع الحالية والمستقبلية التي ستشهدها المنطقة ضمن اختصاصات الوزارة.

المشاريع التنموية:

العدد 24 مشروعا

التكلفة 2,1 مليار ريال

شملت:

الدمام

حفر الباطن

الأحساء

القطيف

الخفجي

قرية العليا

النعيرية

رأس تنورة

الجبيل

الخبر