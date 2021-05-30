مذكرة تعاون لتحفيز العمل الحر في المملكة

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وتأتي المذكرة انطلاقا من دور وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، ممثلة بشركة عمل المستقبل المعنية بإدارة وتشغيل برنامج العمل الحر، وتهدف إلى دعم تأهيل الكوادر الوطنية وإتاحة فرص عمل مناسبة لها من خلال التوسع في استهداف أنماط العمل الحديثة ومنها العمل الحر.
كما تأتي سعيا لإيجاد سبل التسهيل وتقديم الخدمات لحاملي وثيقة العمل الحر، وتوفير عدد من المزايا ومنها: (تمكين العامل الحر من الحصول على أفضل تقنيات الدفع الالكتروني لتسهيل إجراءات تحصيل مبالغ أعماله الحرة، والتحقق من صلاحية الوثيقة قبل منح جهاز تطبيق نقاط البيع، وربط تقني لتمكين إصدار وثيقة العمل الحر بمجرد تقديم طلب لأي من حلول الدفع الالكتروني على منصة جيديا).
المزايا:
- تمكين العامل الحر من الحصول على أفضل تقنيات الدفع الالكتروني
- التحقق من صلاحية الوثيقة قبل منح جهاز تطبيق نقاط البيع
- ربط تقني لتمكين إصدار وثيقة العمل الحر
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