شكرا لقرائتكم خبر مذكرة تعاون لتحفيز العمل الحر في المملكة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - وقعت شركة عمل المستقبل التابعة لوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية مذكرة تعاون مع إحدى الشركات المتخصصة في التقنية المالية، لتحفيز العمل الحر في المملكة، عبر تقديم مزايا وتقنيات الدفع الالكتروني لحاملي وثيقة العمل الحر.

وتأتي المذكرة انطلاقا من دور وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، ممثلة بشركة عمل المستقبل المعنية بإدارة وتشغيل برنامج العمل الحر، وتهدف إلى دعم تأهيل الكوادر الوطنية وإتاحة فرص عمل مناسبة لها من خلال التوسع في استهداف أنماط العمل الحديثة ومنها العمل الحر.

كما تأتي سعيا لإيجاد سبل التسهيل وتقديم الخدمات لحاملي وثيقة العمل الحر، وتوفير عدد من المزايا ومنها: (تمكين العامل الحر من الحصول على أفضل تقنيات الدفع الالكتروني لتسهيل إجراءات تحصيل مبالغ أعماله الحرة، والتحقق من صلاحية الوثيقة قبل منح جهاز تطبيق نقاط البيع، وربط تقني لتمكين إصدار وثيقة العمل الحر بمجرد تقديم طلب لأي من حلول الدفع الالكتروني على منصة جيديا).

المزايا:

