74.7 مليارا صادرات السعودية في مارس بزيادة 64%

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - ارتفعت الصادرات السلعية للمملكة (نفطية وغير نفطية) في مارس 2021 بنسبة 64 % مقارنة بالشهر نفسه 2020، حيث بلغت 74.7 مليار ريال بزيادة 45.6 مليار ريال؛ مدعومة بارتفاع الصادرات البترولية بمقدار 22.4 مليار ريال.

وأظهرت بيانات الهيئة العامة للإحصاء، زيادة صادرات المملكة غير النفطية في مارس 2021 بنسبة 43% تقريبا فيما زادت الصادرات البترولية بنسبة 75% وذلك مقارنة بمارس 2020.

وارتفعت نسبة الصادرات البترولية من مجموع الصادرات الكلي من 65.6% في مارس 2020 إلى 70% في مارس 2021، بينما ارتفعت قيمة الصادرات بالمقارنة مع الشهر السابق (فبراير 2021) بمقدار 8.9 مليارات ريال وبنسبة 13.6%.

43 % زيادة الصادرات

وسجلت الصادرات غير البترولية ارتفاعا بنسبة 42.9% بالمقارنة مع مارس 2020، حيث بلغت 22.4 مليار ريال مقابل 15.7 مليار ريال، وكانت أهم السلع المصدرة اللدائن والمطاط ومصنوعاتهما (تمثل 33.6% من إجمالي الصادرات غير البترولية) قد ارتفعت بنسبة 57.8% بمقدار 2.8 مليار ريال، ومنتجات الصناعات الكيماوية وما يتصل بها (تمثل 27.9% من إجمالي الصادرات غير البترولية) قد ارتفعت بنسبة 28.5% بمقدار 1.4 مليار ريال عن مارس 2020.

كما ارتفعت قيمة الصادرات غير البترولية بالمقارنة مع الشهر السابق (فبراير 2021) بمقدار 3.8 مليارات ريال، وبنسبة 20.2%.

14 % زيادة الواردات

وعلى جانب الواردات في مارس 2021م فقد ارتفعت نسبتها 14% بمقدار 6.1 مليارات ريال؛ حيث بلغت قيمتها 49.4 مليار ريال في مارس 2021م، مقابل 43.3 مليار ريال في مارس 2020م؛ وذلك نتيجة لارتفاع أسعار السلع مقارنة بمارس 2020م، وكان أكثرها تأثيرا معدات النقل وأجزاؤها بنسبة 30.3% واللؤلؤ؛ والأحجار الكريمة.

وارتفعت قيمة الواردات بالمقارنة مع الشهر السابق فبراير 2021م بمقدار 9 مليارات ريال، وبنسبة 22.4%.

وارتفعت نسبة الصادرات غير البترولية للواردات إلى 45.3% في مارس 2021 مقابل 36.1% في مارس 2020م، نتيجة للارتفاع العالي للصادرات غير البترولية بنسبة 42.9% عن الارتفاع في الواردات بنسبة 14% خلال هذه الفترة.

الصين الوجهة الرئيسة

وبلغت قيمة صادرات المملكة في مارس 2021م إلى الصين 14.3 مليار ريال، مما يجعل الصين الوجهة الرئيسة للصادرات، تليها اليابان والهند، بقيمة 7.1 مليارات ريال، و6.1 مليارات ريال، على التوالي، وكانت كوريا الجنوبية والإمارات والولايات المتحدة الأمريكية ومصر وهولندا والبحرين وتايوان، من بين أهم 10 دول تم التصدير إليها، وقد بلغ مجموع صادرات المملكة إلى تلك الدول العشر 49.9 مليار ريال، وهو ما يمثل 66.7% من إجمالي الصادرات.

الصين بالمرتبة الأولى

وبلغت قيمة الواردات من الصين 9.4 مليارات ريال في مارس 2021م، مما يجعلها تحتل المرتبة الأولى لواردات المملكة، تليها الإمارات والولايات المتحدة الأمريكية بقيمة بلغت 4.9 مليارات ريال و4.6 مليارات ريال، لكل منهما على التوالي، وكانت الهند، واليابان، وألمانيا، وإيطاليا، وفرنسا، والمملكة المتحدة، ومصر من بين أهم 10 دول تم الاستيراد منها، وبلغ مجموع قيمة واردات المملكة من تلك الدول العشر 31.8 مليار ريال، وهو ما يمثل نسبة 64.4% من إجمالي الواردات.

حركة الصادرات والواردات مارس 2021

إجمالي الصادرات 64% نسبة الزيادة

74.7 مليار ريال

الصادرات غير البترولية

نسبة الزيادة 42.9%

22.4 مليار ريال

الواردات

نسبة الزيادة 14%

49.4 مليار ريال

الشركاء الرئيسيون:

الصادرات

الصين 14.3 مليار ريال

اليابان 7.1 مليارات ريال

الهند 6.1 مليارات ريال

الواردات

الصين 9.4 مليارات ريال

الإمارات 4.9 مليارات ريال

أمريكا 4.6 مليارات ريال

أبرز 5منافذ لحركة السلع

25.5 % ميناء جدة

20.3 % ميناء الدمام

12 % مطار الرياض

7.4 % منفذ البطحاء

7.2 % مطار الدمام